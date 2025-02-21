Нужен ли вертолет на поле боя?

Мир меняется, и сегодня мы становимся свидетелями того, как это происходит. В основном тому «виной» высокотехнологичный военный конфликт между НАТО и Россией на территории Украины, который идет давно и ломает устои в больших количествах, выводя на арену новые виды вооружений и отправляя в отставку старые и не совсем.