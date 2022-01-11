Представитель США при НАТО исключила возвращение к конфигурации 1997 года

НАТО не вернется к границам 1997 года, заявила постпред США при альянсе Джулианна Смит. Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков предложил НАТО вернуться на старые рубежи, исключив по сути восточноевропейские государства из блока.
НАТО не вернется к границам 1997 года, заявила постпред США при альянсе Джулианна Смит. Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков предложил НАТО вернуться на старые рубежи, исключив по сути восточноевропейские государства из блока.
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