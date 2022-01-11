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Представитель США при НАТО исключила возвращение к конфигурации 1997 года

Представитель США при НАТО исключила возвращение к конфигурации 1997 года

НАТО не вернется к границам 1997 года, заявила постпред США при альянсе Джулианна Смит. Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков предложил НАТО вернуться на старые рубежи, исключив по сути восточноевропейские государства из блока.

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