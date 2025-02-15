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Агент — о травме Головина: «Александр не любит пропускать матчи, но это футбол. Он будет поддерживать свою команду»

Агент — о травме Головина: «Александр не любит пропускать матчи, но это футбол. Он будет поддерживать свою команду»

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о восстановлении игрока после травмы.

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