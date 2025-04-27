Свен Винке: “Создавать платные дополнения скучно – мы предпочитаем крупные бесплатные патчи”У Свена Винке, главы Larian Studios, состоялось интервью, в котором разработчик еще раз подтвердил информацию о том, что студия не планирует выпускать платные дополнения к Baldur’s Gate 3.
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