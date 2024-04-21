В Архангельской области запустили патриотическую акцию ко Дню Победы

Акция, которая продлится до десятого мая, получила говорящее название — «Песни наших отцов»— В каждой семье есть любимые песни наших дедов, отцов, которые они исполняли на девятое мая или просто в компании своих друзей, вспоминая о прошедших временах, о днях и моментах защиты своей Родины.