В Архангельской области запустили патриотическую акцию ко Дню Победы

Акция, которая продлится до десятого мая, получила говорящее название — «Песни наших отцов»— В каждой семье есть любимые песни наших дедов, отцов, которые они исполняли на девятое мая или просто в компании своих друзей, вспоминая о прошедших временах, о днях и моментах защиты своей Родины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии