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Появились фото и видео с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

В распоряжение 5-tv.ru попали фото и видео с места крушения вертолета Ми-8 с туристами на Камчатке. Принадлежащий компании «Витязь-Аэро» вертолет Ми-8 упал в акваторию Курильского озера утром 12 августа (примерно в полночь по московскому времени).

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