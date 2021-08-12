Появились фото и видео с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

В распоряжение 5-tv.ru попали фото и видео с места крушения вертолета Ми-8 с туристами на Камчатке. Принадлежащий компании «Витязь-Аэро» вертолет Ми-8 упал в акваторию Курильского озера утром 12 августа (примерно в полночь по московскому времени).