Игры "башен Кремля": Кто хочет быстро завершить СВО, где уели Запад и почему силовики балансируют?

Надо просто знать всех представителей этих башен Кремля, а после чистить, неблагонадёжных врагов России и Народа, которые чинят каверзы и мешают развиваться Стране, так как потеряли своё богатство, жить ради себя, своей семьи и своего бизнеса(спекуляции) и полное своё влияние над Народом, этих выродков надо без суда и следствия уничтожать.

Георгий Корнев

Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих. Для нашей "элитки", пример Сирии не урок. Читаешь ленту новостей, и видишь , что в Сирии, каждый клан свою грядку "окучивал". В итоге ни кто не пошёл эту власть защищать. Фронт валился как карточный замок. И где теперь Асад? Вот к чему приводит разделение на группы. У нас - не построил линию обороны в Курской области, ну назначим министром транспорта. Кто - нибудь из силовиков, задал бывшему губернатору вопрос: "Где деньги, Зин". Почему вопрос не задали? Возможно не сам по себе, за ним группка стоит. Пропали перед СВО со складов 1,5 миллиона комплектов "ратника". Зам. министра обороны из одного кресла в другое пересадили, до тех пор пока Белоусов не пришёл. То же возможно за ним группка стояла. Та сторона учится быстро. Разработали российские войска на СВО тактику быстрых прорывов на мотоциклах, сирийские боевики с успехом применили. Начнись бунт мигрантов, россиянам нечем самим оборонятся. подавляющем большинстве все законопослушные, и без оружия.