Мать выгоняла его беременную жену: как Александр Михайлов повторил судьбу своего героя

Личная жизнь народного артиста РСФСР имела сходства с его ролями из фильмов «Любовь и голуби» и «Мужики»: будучи женатым, он увлекся другой женщиной, которая родила ему дочку, а спустя десять лет он навсегда уже ушел к третьей избраннице, вырастил ее маленького сына и стал отцом еще одной дочери.