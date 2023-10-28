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Мать выгоняла его беременную жену: как Александр Михайлов повторил судьбу своего героя

Мать выгоняла его беременную жену: как Александр Михайлов повторил судьбу своего героя

Личная жизнь народного артиста РСФСР имела сходства с его ролями из фильмов «Любовь и голуби» и «Мужики»: будучи женатым, он увлекся другой женщиной, которая родила ему дочку, а спустя десять лет он навсегда уже ушел к третьей избраннице, вырастил ее маленького сына и стал отцом еще одной дочери.

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