Капотнинский ме...
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Капотнинский меридиан

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Жителям Капотни проведут вебинар о правилах использования объектов недвижимости

Госинспекция по недвижимости, входящая в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, проведет вебинар для жителей Капотни на тему: «Как проект «Свободный доступ» помогает Госинспекции по недвижимости бороться с нарушениями».

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