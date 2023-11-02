Жителям Капотни проведут вебинар о правилах использования объектов недвижимости

Госинспекция по недвижимости, входящая в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, проведет вебинар для жителей Капотни на тему: «Как проект «Свободный доступ» помогает Госинспекции по недвижимости бороться с нарушениями».