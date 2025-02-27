В Омске за лето отремонтируют 12 остановок. Вот их список: 1. Дианова - ООТ «ул. Звездная» в направлении Лукашевича; 2.
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В Омске за лето отремонтируют 12 остановок. Вот их список: 1. Дианова - ООТ «ул. Звездная» в направлении Лукашевича; 2.