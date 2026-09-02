Глава «Мосводоканала» поприветствовал участников ЭКВАТЭК 2026

Технологии и идеи выставки помогут сделать города удобнее и безопаснее Дорогие друзья, участники и гости ЭКВАТЭК 2026! Водная отрасль сейчас переживает по-настоящему интересное время.
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