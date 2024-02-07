Захарова заверила в незамедлительном ответе на санкции ЕС против дипломатов

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова во время брифинга заверила во введении Москвой ответных мер на возможное введение санкций ЕС против российских дипломатов.
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