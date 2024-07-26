Маринуем курицу ряженкой и отправляем на шпажки. Вкуснее уже сложно представить

Многие хозяйки знают, что курица, запеченная в духовке, может получиться суховатой. Мы же добьемся сочных куриных бедер с хрустящей корочкой: замаринуем их в ряженке и нанижем на деревянные шпажки перед запеканием.
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