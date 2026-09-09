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Царьград

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Антон Даутов предупредил о рисках ИИ при найме сотрудников

Антон Даутов предупредил о рисках ИИ при найме сотрудников

Антон Даутов из Relevant рассказал «Газетой.Ru», что использование ИИ при найме требует человеческого контроля из-за возможных ошибок и алгоритмической предвзятости.

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