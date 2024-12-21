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Царьград

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"От 60 до 80 пострадавших": Полиция проверила машину в Магдебурге на взрывчатку

"От 60 до 80 пострадавших": Полиция проверила машину в Магдебурге на взрывчатку

Полиция не обнаружила взрывчатку в автомобиле, использовавшемся для наезда на людей в Магдебурге. В автомобиле водителя.

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