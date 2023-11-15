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«Сибирь» продлила контракт с вратарем Красоткиным до 2026 года

26-летний голкипер выступает за команду с 2020 года.  В текущем сезоне он провел 25 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых отражал 92,9% бросков при коэффициенте надежности 2,26.

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