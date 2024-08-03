Коллаж Царьграда. Доктор политических наук, профессор, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян в своей речи на передаче тележурналиста Владимира Соловьёва призвал русских – в самом широком понимании термина, всех христиан, православных, обратить внимание на то, что пародия на "Тайную вечерю", которую мы наблюдали на открытии Олимпиады в Париже – это лишь часть большой работы наших оппонентов по уничтожению христианства.
"На грани погибели": Профессор призвал русских проснуться – это должны услышать и в Кремле
Комментарии
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Лариса Галахова
Это не важно , армяне христиане.И именно против христианства будет самая страшная битва .Ибо войны на религиозной почве одни из самых разрушительных и ожесточённых
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15 час.
Natalija Osminina
Армянская церковь определяет себя как православную и католическую , поскольку считает себя выражением истинной христианской веры и универсальности Церкви.
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14 час.
Вячеслав 5
Все кругом правы. но часто забываем исторический факт.не только в европе и многих других соседних стран- о Русском государстве и людей вспоминают тогда.когда надо защищать какой нибудь народ от уничтожения-это было до нас и останется после.только благодарность за это часто отсутствует господа.забывают многие страны.
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14 час.
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