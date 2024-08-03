"На грани погибели": Профессор призвал русских проснуться – это должны услышать и в Кремле

Это не важно , армяне христиане.И именно против христианства будет самая страшная битва .Ибо войны на религиозной почве одни из самых разрушительных и ожесточённых

Вячеслав 5

Все кругом правы. но часто забываем исторический факт.не только в европе и многих других соседних стран- о Русском государстве и людей вспоминают тогда.когда надо защищать какой нибудь народ от уничтожения-это было до нас и останется после.только благодарность за это часто отсутствует господа.забывают многие страны.