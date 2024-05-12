TikTok делает первые шаги по возвращению в Россию

О том, что китайская соцсеть вскоре может возобновить работу, заявил депутат Антон Горелки. Куда ушли тиктокеры после частичной блокировки платформы и ждут ли пользователи и авторы контента ее возвращения?В четверг, 2 мая, TikTok возобновил работу в России на пару часов.