Филипп Киркоров назвал «Мисс Россию» Валентину Алексееву своей девушкой

Филипп Киркоров вновь подогрел интерес к своей личной жизни. Во время концерта на московской «ВТБ Арене» артист неожиданно назвал Валентину Алексееву своей девушкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- К барьеру! Три же...
- «Рядом летела скл...
- Звезда «ДОМа-2» А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым