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Орловские новости

3 подписчика

Орловцы Казачкова, Домогатский и Негин начали день с избирательных участков

Орловцы Казачкова, Домогатский и Негин начали день с избирательных участков

Глава департамента физической культуры Елена Казачкова, детский омбудсмен Константин Домогатский и спикер горсовета Владимир Негин уже рассказали своим подписчикам о посещении избирательных участков.

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