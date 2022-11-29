Президент «ПСЖ» о создателях Суперлиги: «Мне их жаль. Они показывают, что не понимают футбол и его экосистему»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о Суперлиге Европы. – Есть ли у Суперлиги будущее? – Если честно, мне их [создателей Суперлиги] жаль, потому что из раза в раз они показывают, что вообще не понимают футбол и его экосистему.
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