Президент «ПСЖ» о создателях Суперлиги: «Мне их жаль. Они показывают, что не понимают футбол и его экосистему»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о Суперлиге Европы. – Есть ли у Суперлиги будущее? – Если честно, мне их [создателей Суперлиги] жаль, потому что из раза в раз они показывают, что вообще не понимают футбол и его экосистему.