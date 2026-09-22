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Иркутск Сегодня

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Отопительный сезон стартует в Иркутске

В городе Иркутске 22 сентября 2026 года стартовал отопительный сезон. Как сообщил «Оператор тепловых сетей Иркутска», запуск источников тепла производят поэтапно.

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