Отопительный сезон стартует в Иркутске

В городе Иркутске 22 сентября 2026 года стартовал отопительный сезон. Как сообщил «Оператор тепловых сетей Иркутска», запуск источников тепла производят поэтапно.
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