Хабаровские следователи проверят учителя, силой усадившего ребенка за парту

Надежда Белугина

Думаю, у учителя не было выхода. Скорее всего, это был сговор учеников и встал вопрос: или новый учитель поддастся им и будет постоянно высмеянным, или он сумеет поставить ученика на место. Восьмиклассники уже не малыши, которые не всегда понимают, как себя вести. Эти полувзрослые ученики делают всё осознанно. Всё могло быть обговорено заранее и с мамой тоже, если учитель сына за отсутствие дисциплины поругал. Жаль, если нормальный учитель уйдёт из школы. Мужчин не стало рядом с мальчишками. Дома зачастую женское воспитание и в школах преимущественно женские коллективы.