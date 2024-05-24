Следователи Хабаровского края заинтересовались появившимся в интернете видеороликом, на котором учитель силой усадил восьмиклассника за парту .
Хабаровские следователи проверят учителя, силой усадившего ребенка за парту
Комментарии
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Надежда Белугина
Думаю, у учителя не было выхода. Скорее всего, это был сговор учеников и встал вопрос: или новый учитель поддастся им и будет постоянно высмеянным, или он сумеет поставить ученика на место. Восьмиклассники уже не малыши, которые не всегда понимают, как себя вести. Эти полувзрослые ученики делают всё осознанно. Всё могло быть обговорено заранее и с мамой тоже, если учитель сына за отсутствие дисциплины поругал. Жаль, если нормальный учитель уйдёт из школы. Мужчин не стало рядом с мальчишками. Дома зачастую женское воспитание и в школах преимущественно женские коллективы.
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21 час.
Евгений Синельников
в дикой природе, а у хищников особенно, детёнышей воспитывают тоже мамы. но от этого зверята не перестают быть хищниками.
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12 час.
Надежда Белугина
Из общества ушёл старый постулат: "Помоги слабому", на смену пришёл другой: "Добей слабого и станешь ещё сильнее". Трудное время, не располагающее к созиданию. Как-то надо его осилить.
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58 мин.
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