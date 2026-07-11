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Кравчук о Хаукеланне в «Тракторе»: «Настораживает, что его не взяли в Северную Америку. У НХЛ стало более прохладное отношение к ЧМ, или сработали какие-то факторы»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал переход Хенрика Хаукеланна в «Трактор».

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