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Царьград

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Financial Times: США раскритиковали меморандум с Ираном

Financial Times: США раскритиковали меморандум с Ираном

Бывшие дипломаты США, включая Билла Бернса, критиковали меморандум с Ираном, подписанный 18 июня. Американские военные начали атаки 8 июля, а Трамп обвинил Иран в нарушениях, заявив, что Тегеран провалил важный тест.

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