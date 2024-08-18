Около 20 домов пошли трещинами после землетрясения на Камчатке

Магнитуда землетрясения составила 7 баллов.фото: t.me/mchskam41--> Серия афтершоков последовала на Камчатке после землетрясения, эпицентр которого находился в Тихом океане, сообщает региональное управление МЧС.
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