Долги по зарплатам выросли на 33 миллиона рублей за месяц

Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец апреля выросла на 33,8 миллиона рублей (+ 2,3 процента) по сравнению с предыдущим месяцем, до 1 миллиарда 481,9 миллиона рублей, следует из данных Росстата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии