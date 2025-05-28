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Парламентская газета

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Долги по зарплатам выросли на 33 миллиона рублей за месяц

Долги по зарплатам выросли на 33 миллиона рублей за месяц

Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец апреля выросла на 33,8 миллиона рублей (+ 2,3 процента) по сравнению с предыдущим месяцем, до 1 миллиарда 481,9 миллиона рублей, следует из данных Росстата.

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