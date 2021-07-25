Berg PRESS

332 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Стрижи на МАКС-2021 показали сложные перестроения в составе девяти машин

Стрижи на МАКС-2021 показали сложные перестроения в составе девяти машин

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 24 июля. /ТАСС/. Авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России "Стрижи" в субботу впервые в рамках авиасалонов МАКС продемонстрировала сложные перестроения одновременно на девяти истребителях МиГ-29.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,