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Матвиенко высказалась против введения идеологии в России

Матвиенко высказалась против введения идеологии в России

МОСКВА (ИА Реалист). Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась против введения в стране идеологии и включения соответствующей статьи в Конституцию.

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Комментарии
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ТР
Татьяна Рябинова
Ясно чего боится
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16 час.
АА
Афонин Андрей
Она - третий по должности человек страны!  И куда она ведёт Россию без идеологической подоплеки? Куда и как мы будем (а будем ли?) строить  страну?  Идеология очень сильная штука! Вспомните: Совершили Великую Октябрьскую Революцию, победили всех в гражданскую войну, создали СССР, победили Гитлера и фашистскую Германию, тем самым победили в Великую Отечественную войну,  запустили человека в космос! И даже развалили Великую страну - это всё без идеологии? Тот, кто утверждает, что идеология России не нужна - по меньшей мере , дилетант, а максимум - вредитель! Вот скажите мне: наши пацаны, рискуя жизнью, да и отдавая свою жизнь на текущей войне с Украиной, они что, безыдейные! Нет у них идеологии?  Просто нет у нас людей, кто смог бы сформулировать эту идеологию.  А уж депутатов у нас точно нет: ну какая идеология у тех, кто за высочайшую зарплату эту самую идеологию превратили в доходное место?  Вот и не нужна этим людям идеология! Нет её, потому, что не видят её! А она есть.
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13 час.
Александр Прохоров
Матвиенко с молоду занимается идеологией выгодной для неё.
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12 час.

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