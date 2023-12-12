Матвиенко высказалась против введения идеологии в России

АА

Афонин Андрей

Она - третий по должности человек страны! И куда она ведёт Россию без идеологической подоплеки? Куда и как мы будем (а будем ли?) строить страну? Идеология очень сильная штука! Вспомните: Совершили Великую Октябрьскую Революцию, победили всех в гражданскую войну, создали СССР, победили Гитлера и фашистскую Германию, тем самым победили в Великую Отечественную войну, запустили человека в космос! И даже развалили Великую страну - это всё без идеологии? Тот, кто утверждает, что идеология России не нужна - по меньшей мере , дилетант, а максимум - вредитель! Вот скажите мне: наши пацаны, рискуя жизнью, да и отдавая свою жизнь на текущей войне с Украиной, они что, безыдейные! Нет у них идеологии? Просто нет у нас людей, кто смог бы сформулировать эту идеологию. А уж депутатов у нас точно нет: ну какая идеология у тех, кто за высочайшую зарплату эту самую идеологию превратили в доходное место? Вот и не нужна этим людям идеология! Нет её, потому, что не видят её! А она есть.