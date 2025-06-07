Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мединский: «Призываем, наконец, забрать тела 6000 солдат и офицеров ВСУ»

Мединский: «Призываем, наконец, забрать тела 6000 солдат и офицеров ВСУ»

Вчера АП, МО и МИД воздерживались от комментариев по поводу срыва Киевом стамбульских договорённостей.

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