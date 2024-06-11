В Кемеровской области полицейские и общественники познакомили воспитанников детского дома с работой Госавтоинспекции

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» по инициативе члена Общественного совета при ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу Марины Фомичевой воспитанников подшефного детского дома познакомили со службой инспекторов Госавтоиспекции.