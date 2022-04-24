В МЧС Башкирии сообщили о хакерских атаках

В пресс-службе МЧС сообщили о том, что на ведомство периодически совершаются хакерские атаки. Известно, что атаки совершаются на социальные сети службы, в частности, на страницах может публиковаться недостоверная информация по различным событиям.
В пресс-службе МЧС сообщили о том, что на ведомство периодически совершаются хакерские атаки. Известно, что атаки совершаются на социальные сети службы, в частности, на страницах может публиковаться недостоверная информация по различным событиям.
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