В Комсомольске-на-Амуре против местного жителя возбудили дело о госизмене

Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за шпионаж в пользу Минобороны Украины. Об этом пишет РЕН ТВ. Сообщается, что россиянин планирован передать данные о деятельности одного из оборонных предприятий в Минобороны Украины.
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