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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Салах может перейти в «Трабзонспор». Вингеру предложили контракт на 2 года с зарплатой 17 млн евро (Ягыз Сабунджуоглу)

Мохамед Салах может продолжить карьеру в « Трабзонспоре ».  Турецкий клуб провел встречу с представителями бывшего вингера «Ливерпуля» и официально предложил футболисту контракт на два года.

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