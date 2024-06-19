Поистине королевский приём оказали Путину в Северной Корее. Конечно, туда редко прилетают такие высокопоставленные гости, но тем не менее.
Путина опять встретили по-королевски. В чём тут дело?
Комментарии
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Александр Рус
пусть привозит рабочих из Кореи,а чурбанье ипаное все по родным кишлакам и аулам
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10 час.
ЛТ
Лидия Тимофеева
Итальянцы неблагодарные-, а может, хватит уже по всему миру бесплатно помогать, а потом плевки получать? Италия давно уже такая, только вот нашего " снова обманули"... Уважают только сильных, а тех, кто пытается угодить всем одновременно, считают слабым
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8 час.
Виктор Тимошевский
Давайте уходить от слова дружба. В современном мире Друзей нет,есть партнеры. Так давайте все таки переходить к взаимовыгодному сотрудничеству и добрососедским отношениям.Это более государственные понятия. А встречают по-человечески,потому что Россия не навязывает никому своих взглядов на сосуществование и пытается выстроить с партнерами основы многополярного мира,основанного на взаимопонимании и взаимоуважении. Что и бесит Запад.Да даже не запад а Матрасных беспредельщиков у которых мы постепенно выбиваем основы мировой гегемонии. А остальной западный мир просто вторит США окончательно растеряв самостоятельность,суверенитет и былую мощь,превративших в безмолвных сателлитов Америки.
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7 час.
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