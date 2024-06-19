Путина опять встретили по-королевски. В чём тут дело?

Итальянцы неблагодарные-, а может, хватит уже по всему миру бесплатно помогать, а потом плевки получать? Италия давно уже такая, только вот нашего " снова обманули"... Уважают только сильных, а тех, кто пытается угодить всем одновременно, считают слабым

Виктор Тимошевский

Давайте уходить от слова дружба. В современном мире Друзей нет,есть партнеры. Так давайте все таки переходить к взаимовыгодному сотрудничеству и добрососедским отношениям.Это более государственные понятия. А встречают по-человечески,потому что Россия не навязывает никому своих взглядов на сосуществование и пытается выстроить с партнерами основы многополярного мира,основанного на взаимопонимании и взаимоуважении. Что и бесит Запад.Да даже не запад а Матрасных беспредельщиков у которых мы постепенно выбиваем основы мировой гегемонии. А остальной западный мир просто вторит США окончательно растеряв самостоятельность,суверенитет и былую мощь,превративших в безмолвных сателлитов Америки.