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Вован и Лексус презентовали пранк с главой WADA

Вован и Лексус презентовали пранк с главой WADA

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) 27 марта опубликовали видео, в котором от имени «высокопоставленного африканского политика» пообщались с главой Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой и его помощниками.

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