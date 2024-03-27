Вован и Лексус презентовали пранк с главой WADA

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) 27 марта опубликовали видео, в котором от имени «высокопоставленного африканского политика» пообщались с главой Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой и его помощниками.