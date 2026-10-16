В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) объявлен режим угрозы атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук в мессенджере «Макс».
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