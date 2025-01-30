На борту разбившегося самолёта в Вашингтоне могли быть фигуристы из России

Самолёт, летевший из Канзаса столкнулся с военным вертолётом рядом с аэропортомНа борту самолёта, который разбился в ночь на 30 января над Вашингтоном, могли быть представители школы фигурного катания из России.
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