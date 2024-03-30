Мы соседи по пл...
Наш уютный мирМы на планете
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы соседи по планете

4 252 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • света челюбеева
    Я часто наблюдаю за природой и она показывает шедевры.20 предметов, кот...
  • Владимир Грачев
    Полностью согласен с Сергеем Черновым. Советую прочитать книгу Дмитрия Неведомова "Религия денег". Автор, программист...5 совковых привыч...
  • Сергей Чернов
    5 совковых привыч...

5 совковых привычек, от которых пора бы уже избавиться

5 совковых привычек, от которых пора бы уже избавиться

Советского Союза не существует более 30 лет, однако до сих пор практически в каждом из нас осталась частичка советского наследия — определенные привычки, возникшие в свое время из-за специфического уклада жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Чернов
Ответить
13 час.
Владимир Грачев
Полностью согласен с Сергеем Черновым. Советую прочитать книгу Дмитрия Неведомова &quot;Религия денег&quot;. Автор, программист, окончивший институт в середине 80 - х годов и успевший поработать и пожить в СССР позднего разлива, поработать в &quot;благословенных&quot; 90 - х годах в независимой России и далее заграницей США, Канада. будет интересно. Философские размышления можно пропустить.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх