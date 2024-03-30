Советского Союза не существует более 30 лет, однако до сих пор практически в каждом из нас осталась частичка советского наследия — определенные привычки, возникшие в свое время из-за специфического уклада жизни.
5 совковых привычек, от которых пора бы уже избавиться
Комментарии
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Сергей Чернов
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13 час.
Владимир Грачев
Полностью согласен с Сергеем Черновым. Советую прочитать книгу Дмитрия Неведомова "Религия денег". Автор, программист, окончивший институт в середине 80 - х годов и успевший поработать и пожить в СССР позднего разлива, поработать в "благословенных" 90 - х годах в независимой России и далее заграницей США, Канада. будет интересно. Философские размышления можно пропустить.
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12 час.
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