Русская весна

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Неважно, что думает Путин: Глава МИД Украины написал статью-ответ президенту РФ

Неважно, что думает Путин: Глава МИД Украины написал статью-ответ президенту РФ

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал статью для издания Foreign Affairs.

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Ly
А нам плевать что тявкает Кулеба))) видимо все таки существует прямая связь между фамилией и умственными способностями. Одну буковку в фамилии перепутали в роду при первом оформлении паспортов. Там явно вместо «б» должна быть «м»- Кулема))) а Кулёма, простите, далеко не Кулибин))))))

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