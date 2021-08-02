Неважно, что думает Путин: Глава МИД Украины написал статью-ответ президенту РФ

Русская веснаПолитикаНеважно, что думает Путин: Глава МИД Украины написал статью-ответ президенту РФ Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал статью для издания Foreign Affairs.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLyА нам плевать что тявкает Кулеба))) видимо все таки существует прямая связь между фамилией и умственными способностями. Одну буковку в фамилии перепутали в роду при первом оформлении паспортов. Там явно вместо «б» должна быть «м»- Кулема))) а Кулёма, простите, далеко не Кулибин))))))Комментировать
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