Буданов угрожает россиянам дальними ударами и подрывом морального духа

Украина намерена сделать ставку на технологии в войне с Россией. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью американской газете The Philadelphia Inquirer заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, заочно арестованный в России за организацию терактов.