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Буданов угрожает россиянам дальними ударами и подрывом морального духа

Буданов угрожает россиянам дальними ударами и подрывом морального духа

Украина намерена сделать ставку на технологии в войне с Россией. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью американской газете The Philadelphia Inquirer заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, заочно арестованный в России за организацию терактов.

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Комментарии
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РМ
Раис Магсумов
Почему этого пидора Буданова до сих пор не утопили в параше?
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15 час.
ВК
Вад Кук
Значит он кому то нужен
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14 час.
лл
лина любимцева
Удары по  территории России реальны на дальние расстояния . Дождались....
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8 час.

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