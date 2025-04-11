Рио Хиракава показал нарисованный дочерью шлем

СоцсетиЯпонский пилот Рио Хиракава, который в 2023 году стал резервным гонщиком McLaren в Формуле 1, в 2024-м стал пилотом-резервистом Alpine, а в 2025-м перешёл на ту же роль в Haas, представил шлем для участия в пятничной тренировке Гран При Бахрейна.