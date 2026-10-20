В ОАЭ фигуранты дела об убийстве криптотрейдера Романа Новака, приходящегося другом Павлу Дурову, расправились с Новаком и его женой на арендованной вилле в 2025 году, а затем устроили вечеринку на 10 млн рублей, чтобы замести следы.