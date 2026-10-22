В рамках программы «Мнение» международный обозреватель издания «Репортеры» Андрей Кузмак прокомментировал новость о том, что в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина со специальным посланником президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткоффом.