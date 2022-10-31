В Хэллоуин особая опасность поджидает жителей уссурийского села

Жителей села Пуциловка Уссурийского городского округа предупредили об учениях с применением авиационных средств поражения, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.
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