Сайты новосибирских судов заработали после двухмесячного перерыва

Сайты судов России, включая Новосибирскую область, не работали почти два месяца. А точнее – с 7 октября оказались недоступными для посещения ряд сервисов, благодаря которым можно узнать, когда назначены заседания, посмотреть судебные постановления, подать исковые заявления и запросы в электронном виде, найти нужные телефоны и так далее.