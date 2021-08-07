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Почему за Макарова дают 9 миллионов, а за Мухина только 170 тысяч, а еще «Зенит» за своего воспитанника раскошелился на 3,25 млн евро?

Почему за Макарова дают 9 миллионов, а за Мухина только 170 тысяч, а еще «Зенит» за своего воспитанника раскошелился на 3,25 млн евро?

Охота на перспективных футболистов с российским паспортом стала едва ли не главным трендом нынешнего трансферного периода в РПЛ.

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