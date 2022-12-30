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В Краснодаре растения перепутали время года: лето началось в декабре

В Краснодаре растения перепутали время года: лето началось в декабре

Это уже стало своего рода традицией, которая уже повторяется не первый год. Гуляя по улицам краевого центра, жители и гости Краснодара находят цветущие не в свою пору растения и выкладывают их фотографии на своих страничках в социальных сетях.

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