Объем ВТП Елабужского района по итогам года может вырасти до 153 млрд рублей

Елабужский район занимает первое место в рейтинге социально-экономического развития среди районов Татарстана, рассказал его глава Рустем Нуриев во время муниципального часа в Агентстве инвестиционного развития РТ.
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