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Объем ВТП Елабужского района по итогам года может вырасти до 153 млрд рублей

Объем ВТП Елабужского района по итогам года может вырасти до 153 млрд рублей

Елабужский район занимает первое место в рейтинге социально-экономического развития среди районов Татарстана, рассказал его глава Рустем Нуриев во время муниципального часа в Агентстве инвестиционного развития РТ.

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