Китай и Австралия достигли консенсуса по урегулированию торговых споров -- Минкоммерции КНР

Пекин, 22 октября /Синьхуа/ -- В рамках Всемирной торговой организации /ВТО/ Китай и Австралия достигли консенсуса по надлежащему урегулированию вызвавших у обеих сторон озабоченности спорных вопросов, в том числе касающихся вина и анемометрических вышек, заявил в воскресенье официальный представитель Министерства коммерции КНР.